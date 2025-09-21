Findus, marchio storico noto per prodotti come i Bastoncini di pesce, i Sofficini, i 4 Salti in Padella e i Pisellini Primavera, apre nuove posizioni lavorative in Italia. L’azienda, parte del gruppo internazionale Nomad Foods, è tra i leader europei nel settore dei surgelati, con oltre 8.000 dipendenti in 22 Paesi e 14 siti produttivi.

Negli ultimi anni Findus ha ampliato la propria offerta con la linea Chicken Station, rafforzando la presenza nel segmento del pollo e confermando la sua vocazione all’innovazione.

Posizioni aperte in Findus

Le nuove assunzioni riguardano diversi ambiti strategici dell’azienda:

Finance

Human Resources & Legal

Marketing

Planning & Logistics

Production

Research & Development

Requisiti richiesti

I candidati ideali sono laureati in discipline quali:

Biologia, Chimica, Scienze biologiche e naturali

Ingegneria chimica e gestionale

Scienze e tecnologie alimentari

Economia, Marketing, Sociologia, Scienze politiche

Come candidarsi in Findus

Chi desidera lavorare in Findus può inviare la propria candidatura tramite la sezione ufficiale “Lavora con noi” disponibile sul sito aziendale.