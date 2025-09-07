Momenti di paura la scorsa notte in via XX Settembre a Torre del Greco, dove un violento incendio ha devastato un garage su due livelli. Il rogo, divampato per cause ancora da accertare, ha completamente distrutto venti automobili parcheggiate al piano interrato. Grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, le vetture custodite al piano superiore sono state invece risparmiate. Decisivo l’arrivo immediato delle squadre del 115, allertate dai residenti.

Il pericolo delle bombole di gas

La situazione è apparsa critica fin dai primi minuti, poiché al piano superiore dell’autorimessa erano presenti alcune bombole di gas. Se le fiamme le avessero raggiunte, le conseguenze sarebbero state devastanti per l’intero quartiere.

I pompieri hanno lavorato a lungo tra fumo e calore per circoscrivere il rogo, riducendo i rischi ed evitando che l’incendio si propagasse ulteriormente.

I soccorsi e la messa in sicurezza

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia municipale e diverse ambulanze, chiamate a prestare soccorso ad alcuni vigili del fuoco rimasti leggermente intossicati dai fumi. L’area è stata subito messa in sicurezza per consentire le operazioni di spegnimento e successivamente di sgombero delle auto distrutte.

Le indagini sull’origine del rogo

È stata aperta un’inchiesta per accertare le cause dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dal corto circuito a un gesto di imprudenza, fino alla possibilità di un atto doloso.

Tra i residenti resta lo spavento e la consapevolezza di aver evitato il peggio. «Se il fuoco avesse raggiunto le bombole, sarebbe stato l’inferno», hanno raccontato alcuni abitanti, ancora sotto shock per l’accaduto.

Intanto, anche nella mattinata successiva i vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni di bonifica e rimozione delle carcasse delle auto.