Nel primo pomeriggio di oggi un’esplosione, seguita da un vasto incendio, ha interessato uno stabilimento chimico della Grs Chemical Technologies, situato nella zona industriale del comune di Qualiano

L’allarme e i soccorsi

L’allerta è scattata intorno alle 14.30, quando una densa colonna di fumo è stata avvistata nella zona Asi. In un primo momento si era ipotizzato che l’incendio fosse avvenuto a Giugliano, ma è stato poi accertato che l’evento si è verificato a Qualiano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Compagnia locale e diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate a circoscrivere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Nessun ferito, danni allo stabilimento

Secondo le prime informazioni, non risultano persone coinvolte nell’esplosione. L’incendio ha danneggiato l’interno dell’impianto, che produce solventi chimici, ma è stato domato dopo alcune ore di lavoro da parte dei soccorritori.

Le indagini

Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’esplosione e dell’incendio. I tecnici e le autorità competenti stanno valutando eventuali rischi ambientali legati alla natura delle sostanze presenti nello stabilimento.