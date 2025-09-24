Notte di paura in un condominio di via Brambilla 31 a Castellammare di Stabia, dove i carabinieri della compagnia locale hanno arrestato un uomo di 78 anni con le accuse di incendio doloso e lesioni personali.

L’incendio al quinto piano

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’anziano avrebbe cosparso la porta dell’appartamento di alcuni vicini con un liquido infiammabile, per poi appiccare il fuoco. L’episodio è avvenuto la scorsa notte al quinto piano dello stabile.

I residenti, insospettiti da alcuni rumori, si sono svegliati e sono riusciti a spegnere le fiamme prima che si propagassero all’interno dell’abitazione, evitando conseguenze ben più gravi.

Una donna incinta ferita

Durante le operazioni di spegnimento, una 38enne incinta residente nello stesso piano ha riportato lesioni ai piedi, giudicate guaribili in 30 giorni.

Le indagini e il sequestro

L’intervento dei vigili del fuoco ha confermato l’origine dolosa dell’incendio. Nella casa del 78enne i carabinieri hanno sequestrato una tanica contenente benzina, oltre a un coltello trovato addosso all’uomo e a un accendino ritenuto compatibile con l’innesco delle fiamme.

L’arresto

Dopo le formalità di rito, l’anziano è stato trasferito in carcere e dovrà ora rispondere davanti all’autorità giudiziaria dei reati contestati.