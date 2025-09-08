Nell’ambito della 82esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, si è svolta, presso l’Hotel Excelsior, la cerimonia di premiazione del concorso scolastico nazionale “Da uno sguardo: film di studentesse e studenti sulla violenza contro le donne”.

Il concorso, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura.

La giornata è stata aperta dall’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e ha visto la partecipazione del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, del Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni e del Sottosegretario all’Istruzione Paola Frassinetti.

L’evento, che ha accolto le delegazioni delle scuole vincitrici, è stato condotto dall’attrice Matilde Gioli. Le scuole – secondarie di primo e secondo grado – hanno realizzato dei cortometraggi sul tema, incentrando l’attenzione sulla necessità di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sull’importanza del rispetto verso le donne.

I VINCITORI:

Scuola secondaria di primo grado:

Istituto comprensivo Olivieri di Pesaro, Istituto comprensivo Valdilana Pettinengo di Valdilana (Biella).

Scuola secondaria di secondo grado:

Istituto Tecnico Lorenzo Mossa di Oristano, Liceo statale Pascasino di Marsala, Istituto professionale Versari Macrelli di Cesena.