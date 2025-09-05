Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FS) ha presentato il nuovo Piano Strategico quinquennale, che prevede l’assunzione di 20.000 nuove risorse entro il 2029. L’obiettivo è raggiungere un organico di 105.000 dipendenti, puntando su figure qualificate e diversificate: ingegneri, macchinisti, capitreno, operatori di manutenzione, assistenti di cantiere e professionisti hi-tech.

Tutte le nuove offerte di lavoro saranno pubblicate sul sito ufficiale di FS.

Cos’è il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Fondato nel 1905, FS è oggi uno dei principali operatori europei nel settore trasporti e infrastrutture ferroviarie. Con oltre 85.000 dipendenti e una presenza in più di 17 Paesi, il gruppo comprende società specializzate in diversi settori:

Trenitalia: trasporto passeggeri su ferro;

RFI – Rete Ferroviaria Italiana: gestione delle infrastrutture ferroviarie;

Italferr: progettazione di opere infrastrutturali;

Mercitalia: trasporto merci;

Altre società attive in logistica, edilizia ferroviaria, mobilità urbana e servizi digitali.

Opportunità di lavoro in FS

Il Gruppo FS offre posizioni sia per giovani diplomati e laureati, sia per professionisti con esperienza. Le aree di inserimento sono molteplici.

Ruoli tecnici e operativi

Macchinisti

Capitreno

Operatori di manutenzione (infrastrutture e rotabili)

Assistenti e tecnici di cantiere

Operai specializzati

Profili laureati e specializzati

Ingegneri (meccanici, civili, elettrici, informatici, dei trasporti)

Architetti e progettisti infrastrutturali

Data analyst e IT specialist

Esperti in sicurezza e ambiente

Ambiti corporate

Risorse umane

Marketing e comunicazione

Contabilità, amministrazione e finanza

Legal e compliance

Come candidarsi in Ferrovie dello Stato

Le candidature devono essere inviate tramite il portale ufficiale “Lavora con noi” di FS: www.fsitaliane.it

Attraverso la piattaforma è possibile:

consultare le posizioni aperte,

inviare una candidatura spontanea,

iscriversi a selezioni per tirocini e programmi di inserimento,

partecipare a bandi pubblici di selezione.

Percorsi per giovani e neolaureati

FS investe molto nelle nuove generazioni, offrendo:

stage curriculari ed extracurricolari,

graduate program e percorsi di talent acquisition,

accordi con scuole tecniche e università,

programmi formativi in collaborazione con ITS e Politecnici.

Perché lavorare nel Gruppo FS

Entrare a far parte di FS significa:

avere stabilità contrattuale e opportunità di crescita professionale;

operare in un contesto innovativo, orientato alla sostenibilità e alla digitalizzazione;

contribuire a progetti strategici per il Paese, come la mobilità integrata e il trasporto green.

Le nuove assunzioni previste entro il 2029 rappresentano un’occasione unica per chi vuole costruire una carriera solida all’interno di uno dei gruppi industriali più importanti d’Italia.