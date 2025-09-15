Tragedia nelle prime ore del mattino a Reggio Emilia, dove un uomo di 42 anni, Claudio Citro, è morto dopo un intervento della polizia in cui è stato utilizzato il taser.

Cosa è accaduto a Massenzatico

L’episodio si è verificato intorno alle 5.30 nella frazione di Massenzatico. Citro, già noto alle forze dell’ordine e con diversi precedenti penali, avrebbe dato in escandescenze, costringendo gli agenti a intervenire. Per immobilizzarlo, la pattuglia avrebbe utilizzato la pistola elettrica.

Subito dopo l’uomo ha accusato un malore. Nonostante i tentativi di rianimazione del 118, è deceduto poco dopo all’ospedale Santa Maria Nuova.

Le indagini della Procura

La Procura di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo per ricostruire con precisione la dinamica. Saranno analizzati i tempi e le modalità dell’intervento, oltre agli accertamenti della polizia scientifica sul luogo.

Gli investigatori stanno inoltre valutando la possibilità di esami tossicologici per stabilire se la vittima avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti prima dei fatti.

Chi era la vittima

Claudio Citro, 42 anni, originario di Salerno ma residente a Reggio Emilia, in passato era stato coinvolto in un’operazione legata a reati di usura ed estorsione.