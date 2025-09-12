Un episodio di violenza si è consumato lo scorso 24 agosto 2025 nei pressi del Santuario di Pompei, dove una donna di nazionalità indiana è stata rapinata e ferita. L’autore del gesto è individuato e arrestato grazie a un’operazione condotta dal Commissariato di Polizia di Pompei, su disposizione della Procura di Torre Annunziata.

La dinamica della rapina

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe simulato l’intenzione di scattare una fotografia alla vittima davanti al santuario. Con un gesto improvviso le ha strappato lo zaino ed è rientrato rapidamente in auto. Nel tentativo di fermarlo, la donna è rimasta colpita più volte dallo sportello del veicolo, riportando una ferita al sopracciglio che ha richiesto quattro punti di sutura. La prognosi è fissata in sette giorni.

Le indagini e l’arresto

Fondamentale per l’identificazione del responsabile è l’esame delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza pubblici e privati della zona. Le riprese hanno consentito agli agenti di risalire all’uomo, gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali.

Su richiesta della Procura oplontina, il gip di Torre Annunziata ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’arrestato è condotto presso la casa circondariale di Poggioreale, a Napoli.

Sicurezza a Pompei

L’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza nell’area del Santuario di Pompei, una delle mete più frequentate da fedeli e turisti. Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, invitando a segnalare prontamente episodi sospetti.