I finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno sequestrato 1.478 articoli per bambini in un negozio di Montella, pronti per la vendita e recanti il marchio “Disney”. I prodotti, offerti a prezzi concorrenziali, sono risultati in realtà contraffatti e di scarsa qualità, sebbene riproducessero fedelmente loghi e segni distintivi originali.

Al termine delle verifiche, il titolare dell’attività commerciale è segnalato alla Procura della Repubblica di Avellino con l’accusa di commercio di prodotti con segni distintivi falsi e contraffatti, oltre che di ricettazione.

L’operazione rientra nelle attività di contrasto alla diffusione di merci non sicure e potenzialmente dannose, soprattutto quando destinate a minori.