Venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025 il MaxiMall Pompeii diventerà il cuore pulsante del calcio europeo. Per due giorni, infatti, il nuovo shopping hub della Campania ospiterà la Coppa Ufficiale UEFA Champions League, offrendo a tifosi e curiosi la possibilità di ammirare dal vivo la celebre “Big Ears”: il trofeo alto 73,5 centimetri, realizzato in argento sterling e simbolo dei più grandi successi calcistici del continente.

L’ingresso è libero e gratuito, rendendo l’iniziativa un’occasione imperdibile per vivere da vicino l’emozione della Champions.

Fotografie, selfie ed emozioni con la Coppa

Durante le due giornate, la Coppa sarà esposta nella grande piazza del MaxiMall, pronta a diventare protagonista di foto e selfie con i fan. Ma non solo: il calendario prevede anche una serie di eventi speciali che trasformeranno il centro commerciale in una vera festa del calcio.

Tra i momenti più attesi c’è il Meet&Greet con Fabio Caressa, celebre voce della Champions su Sky, in programma alle 17:00 di venerdì 12 settembre.

Le parole del Direttore: “Un evento che guarda al futuro”

«Siamo onorati che Sky abbia scelto il MaxiMall Pompeii come tappa del trofeo tour – ha dichiarato il direttore Crescenzo Pezone – e orgogliosi di poter mostrare la Coppa più ambita del calcio europeo. Questo è solo l’inizio di una strategia che punta a posizionare il nostro centro su scala nazionale e internazionale, considerando l’area in cui operiamo, tra Napoli, Pompei e la Penisola Sorrentina, con un bacino d’utenza che supera i 4 milioni di abitanti».

MaxiMall Pompeii: non solo shopping, ma un hub di esperienze

Inaugurato da meno di un anno, il MaxiMall Pompeii si è già distinto come una delle shopping destination più innovative del Sud Italia. Con oltre 140 negozi, una food court da 30 ristoranti, un hotel firmato Marriott, spazi eventi, un parco pubblico di 50mila mq e parcheggi per oltre 3.000 auto, il centro rappresenta un connubio tra shopping, cultura e intrattenimento.

Nei prossimi mesi ospiterà anche il Museo digitale e immersivo “Discovery Pompeii Alive”, realizzato in collaborazione con Discovery Channel, mentre il Nexus Pompeii offrirà sale cinema e un auditorium da quasi 1.000 posti.

Un weekend all’insegna del calcio e dello spettacolo

L’arrivo della Coppa Ufficiale UEFA Champions League a Pompei segna l’inizio di una stagione di grandi eventi per il MaxiMall. Due giorni che uniscono la passione sportiva al divertimento, coinvolgendo famiglie, appassionati di calcio e turisti in un’esperienza memorabile.