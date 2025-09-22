Un 46enne di Napoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo nel quartiere di Bagnoli, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

L’uomo fermato su viale Giochi del Mediterraneo

L’episodio è avvenuto sabato sera su viale Giochi del Mediterraneo, una delle strade più frequentate dai giovani che si spostano dall’area occidentale della città verso il centro. Gli agenti del commissariato di Bagnoli, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato l’uomo mentre indirizzava le auto nelle aree di sosta, tipica attività dei parcheggiatori abusivi.

Alla vista della polizia, il 46enne ha tentato di allontanarsi rapidamente per evitare il controllo, ma è bloccato poco dopo.

Dagli arresti domiciliari al nuovo arresto

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona. Per questo motivo è nuovamente arrestato con l’accusa di evasione.

Inoltre, il 46enne è denunciato anche per la violazione del DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane, conosciuto anche come Daspo urbano), misura alla quale era già sottoposto per precedenti episodi legati alla stessa attività illecita.

Controlli serrati in vista dell’America’s Cup

L’operazione rientra nei controlli rafforzati nel quartiere occidentale della città, che ospiterà nei prossimi mesi la America’s Cup di vela, evento internazionale per il quale le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche sul territorio per contrastare fenomeni di illegalità diffusa.