Una violenta esplosione ha provocato la morte di due anziani, un uomo di 83 anni e una donna di 81, nella mattinata di oggi. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 in un’abitazione di via Cristoforo Colombo.

Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas che ha innescato un incendio. Le fiamme si sono propagate anche ad altre due case vicine, fortunatamente senza provocare gravi danni strutturali.

Le vittime, identificate come Raffaele Cretella e Rosa Formato, convivevano nell’abitazione in cui si è verificata l’esplosione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Le indagini sono attualmente in corso, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata e affidate ai carabinieri, per chiarire le cause precise dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.