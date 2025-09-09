Paura nel pomeriggio a Napoli, nel quartiere Pianura, dove intorno alle 16 si è verificata una violenta esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio regolarmente autorizzata. Il bilancio, reso noto dalla Prefettura di Napoli, parla di cinque soccorritori feriti in modo lieve (due carabinieri e tre vigili del fuoco) e di dieci persone evacuate dalle proprie abitazioni.

Soccorsi e salvataggi

Durante le operazioni di emergenza, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo due donne e un bambino rimasti intrappolati all’interno di una casa incendiata dalle fiamme propagate dall’esplosione.

Gli operatori sono rimasti leggermente feriti anche a causa di una seconda deflagrazione di materiale pirotecnico, avvenuta poco dopo il primo scoppio.

Incendio esteso alle abitazioni e alla collina dei Camaldoli

L’incidente ha provocato un incendio che ha coinvolto due abitazioni vicine alla fabbrica, estendendosi poi rapidamente alla vegetazione sul fianco della collina dei Camaldoli. Sul posto stanno ancora operando sei squadre dei vigili del fuoco, supportate da diversi mezzi aerei per le operazioni di spegnimento.

Prefettura di Napoli: attivato il Centro Coordinamento Soccorsi

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito il Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare costantemente la situazione. In una nota ufficiale ha ringraziato “tutto il personale prontamente intervenuto al verificarsi dell’evento, con competenza e professionalità, scongiurando più gravi conseguenze alle persone” ed espresso vicinanza agli operatori rimasti feriti.

Cause ancora da accertare

Le cause dell’esplosione restano al momento sconosciute. Gli inquirenti e i tecnici della sicurezza stanno svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.