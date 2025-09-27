Nella tarda serata di ieri si è verificato un grave episodio davanti a una sala Bingo situata in viale Europa 20 a Cercola, in provincia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura si è fermata nei pressi dell’ingresso dell’attività e dal mezzo è lanciato un ordigno esplosivo in direzione del gabbiotto di legno posto all’esterno del parcheggio.

All’interno della struttura si trovava un addetto alla vigilanza che, accortosi del pericolo, è riuscito a uscire in tempo e a mettersi in salvo. Subito dopo, gli aggressori avrebbero fatto esplodere altri due ordigni artigianali, riducendo completamente in macerie il gabbiotto, per poi darsi alla fuga.

Sul luogo dell’attentato sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia locale e il nucleo investigativo di Torre Annunziata, con la sezione rilievi impegnata nelle analisi tecniche. Le indagini sono attualmente in corso e sono portate avanti a 360 gradi per risalire agli autori e comprendere le motivazioni del gesto.

L’episodio, che ha destato forte preoccupazione nella comunità, è considerato dagli investigatori un atto di chiara matrice intimidatoria.