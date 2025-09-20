Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente domestico avvenuto nella serata di ieri a Manduria, in provincia di Taranto. Secondo le prime ricostruzioni, una tanica di benzina conservata in casa sarebbe esplosa mentre la vittima la stava maneggiando. L’innesco potrebbe essere stato provocato da una sigaretta accesa.

La dinamica dell’incidente

La fiammata ha avvolto l’uomo in pochi istanti, causandogli ustioni estese al volto e alla parte superiore del corpo. Nonostante le gravi ferite, il 52enne è riuscito a raggiungere autonomamente il pronto soccorso dell’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria, dove i medici lo hanno immediatamente stabilizzato.

Il trasferimento a Napoli

A causa della complessità delle lesioni, si è reso necessario il trasferimento in un centro specializzato per la cura dei grandi ustionati. La mancanza di posti disponibili negli ospedali di Brindisi e Bari ha portato al trasferimento del paziente a Napoli, presso il reparto dedicato dell’ospedale “Caldarelli”.

Indagini e raccomandazioni

Le forze dell’ordine stanno raccogliendo ulteriori elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati alla conservazione domestica di carburanti e materiali infiammabili, pratica che può avere conseguenze drammatiche se non gestita in condizioni di assoluta sicurezza.