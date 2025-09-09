Un violento boato ha scosso il quartiere Pianura, a Napoli, a causa di una potente esplosione all’interno di una fabbrica specializzata nella produzione di fuochi d’artificio. L’incidente è avvenuto in via Vicinale Grottole 10, in una zona periferica e collinare del quartiere.

Forze dell’ordine e soccorsi sul posto

Sul luogo dell’esplosione sono immediatamente intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le autorità hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area, mentre gli ospedali della città sono stati allertati per fronteggiare eventuali emergenze. Al momento non è ancora chiaro se vi siano vittime o feriti gravi, ma la situazione resta monitorata con la massima attenzione.

Testimonianze dei residenti

Molti cittadini hanno riferito di aver avvertito il forte boato a diversi chilometri di distanza. Alcuni raccontano che i palazzi della zona avrebbero tremato, come durante una scossa di terremoto. Un testimone ha dichiarato: «Ci sono state due forti esplosioni, seguite da una terza. La collina ha preso fuoco e una densa nube di fumo nero si è alzata in cielo».

Colonna di fumo visibile da lontano

Le immagini diffuse sui social e dalle prime ricognizioni sul posto mostrano un’altissima colonna di fumo che si è rapidamente propagata, rendendo ben visibile l’incendio anche dai quartieri limitrofi. Le cause dell’esplosione restano ancora da accertare e saranno oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare se all’interno della struttura fossero presenti operai al momento dell’esplosione. Nel frattempo, l’area circostante è stata isolata per motivi di sicurezza.