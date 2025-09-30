Dal 1 al 3 dicembre a Napoli si terrà l’evento EPALE Edu Hack 2025, un’importante iniziativa promossa da EPALE Italia in collaborazione con EGInA Foligno e la Rete di scopo nazionale ICT IdA della Ridap. L’obiettivo è sviluppare le competenze digitali degli studenti e delle studentesse adulti attraverso la co-progettazione di soluzioni digitali innovative a supporto degli individui e della comunità.

La Sfida del 2025

Quest’anno, la sfida è: “EPALE Edu Hack 2025. Percorsi di cittadinanza per facilitare l’accesso ai servizi del territorio”. Gli studenti e le studentesse della scuola degli adulti (CPIA e scuole del 1° e 2° livello dell’istruzione degli adulti e percorsi di alfabetizzazione della lingua italiana) saranno protagonisti di una sfida unica, co-progettando insieme e imparando “oltre la scuola” con altri studenti e docenti provenienti da tutta Italia.

Competenze Digitali e Cittadinanza Attiva

L’evento si propone di sviluppare le competenze digitali degli studenti e delle studentesse adulti, ma anche di promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita della comunità. Gli studenti saranno sfidati a immaginare soluzioni innovative per facilitare l’accesso ai servizi del territorio.