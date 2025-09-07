Enel, leader nel settore dell’energia, ha avviato una nuova campagna di reclutamento per inserire diplomati in ruoli tecnici su tutto il territorio nazionale. Le figure selezionate si occuperanno della gestione e manutenzione della rete elettrica e delle infrastrutture a bassa e media tensione.

Requisiti richiesti

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere:

diploma quinquennale, preferibilmente in ambito tecnico (elettrico, elettronico, meccanico, meccatronico, termotecnico);

buona preparazione tecnica e competenze digitali;

capacità organizzative, relazionali e di problem solving;

conoscenza delle normative di sicurezza sul lavoro;

patente di guida di categoria B;

disponibilità a trasferte e spostamenti sul territorio.

Le attività prevedono anche interventi in quota, pertanto è richiesta piena idoneità fisica a tali mansioni.

Formazione e contratto

I candidati selezionati seguiranno un percorso di formazione personalizzata per acquisire autonomia operativa. L’offerta di Enel comprende:

contratto a tempo indeterminato;

retribuzione competitiva;

benefit aziendali come fondo sanitario integrativo, piano pensionistico complementare e servizi di welfare per l’equilibrio vita-lavoro.

Come candidarsi

Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite il sito ufficiale di Enel entro il 30 settembre 2025. Dopo la prima valutazione, i candidati idonei saranno convocati per test selettivi e colloqui.