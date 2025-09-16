Emirates, una delle compagnie aeree più grandi al mondo con sede a Dubai, ha annunciato due giornate di reclutamento in Campania dedicate ad aspiranti cabin crew. Gli open day si terranno il 17 settembre all’Hilton Sorrento Palace e il 28 settembre al Grand Hotel Oriente di Napoli, entrambi con inizio alle ore 9.
Durante gli incontri, i candidati potranno incontrare i selezionatori della compagnia, consegnare il proprio curriculum vitae in lingua inglese e partecipare a prove di gruppo e colloqui individuali. Non è necessaria una candidatura online preventiva: è sufficiente presentarsi direttamente sul posto con i requisiti richiesti.
I requisiti richiesti da Emirates
Per candidarsi come assistente di volo Emirates occorre:
avere almeno 21 anni di età;
possedere un diploma di scuola superiore;
dimostrare ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato;
avere almeno un anno di esperienza in settori come ospitalità o customer service;
rispettare i requisiti fisici: altezza minima 160 cm e capacità di raggiungere i 212 cm con il braccio teso;
non avere tatuaggi visibili con l’uniforme.
Oltre ai requisiti tecnici, la compagnia valuta con particolare attenzione la capacità di lavorare in team, la predisposizione al contatto con il pubblico e la flessibilità a gestire orari variabili e turni notturni.
Formazione a Dubai per i candidati selezionati
Chi supererà la selezione dovrà trasferirsi a Dubai, sede centrale della compagnia, per frequentare un corso di formazione intensivo di sette settimane e mezzo. Il programma prevede moduli su:
sicurezza ed emergenze a bordo;
assistenza medica di base;
nozioni di safety e security;
simulazioni di servizio durante il volo.
Stipendio e benefit
I nuovi assistenti di volo entreranno a far parte di un equipaggio internazionale con colleghi provenienti da oltre 130 Paesi. Emirates offre un pacchetto di benefit che comprende:
alloggio gratuito in appartamenti condivisi a Dubai;
copertura assicurativa completa;
trasferimenti casa–aeroporto;
biglietti aerei annuali per il rientro nel Paese d’origine.