Emirates, una delle compagnie aeree più grandi al mondo con sede a Dubai, ha annunciato due giornate di reclutamento in Campania dedicate ad aspiranti cabin crew. Gli open day si terranno il 17 settembre all’Hilton Sorrento Palace e il 28 settembre al Grand Hotel Oriente di Napoli, entrambi con inizio alle ore 9.

Durante gli incontri, i candidati potranno incontrare i selezionatori della compagnia, consegnare il proprio curriculum vitae in lingua inglese e partecipare a prove di gruppo e colloqui individuali. Non è necessaria una candidatura online preventiva: è sufficiente presentarsi direttamente sul posto con i requisiti richiesti.

I requisiti richiesti da Emirates

Per candidarsi come assistente di volo Emirates occorre:

avere almeno 21 anni di età;

possedere un diploma di scuola superiore;

dimostrare ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato;

avere almeno un anno di esperienza in settori come ospitalità o customer service;

rispettare i requisiti fisici: altezza minima 160 cm e capacità di raggiungere i 212 cm con il braccio teso;

non avere tatuaggi visibili con l’uniforme.

Oltre ai requisiti tecnici, la compagnia valuta con particolare attenzione la capacità di lavorare in team, la predisposizione al contatto con il pubblico e la flessibilità a gestire orari variabili e turni notturni.

Formazione a Dubai per i candidati selezionati

Chi supererà la selezione dovrà trasferirsi a Dubai, sede centrale della compagnia, per frequentare un corso di formazione intensivo di sette settimane e mezzo. Il programma prevede moduli su:

sicurezza ed emergenze a bordo;

assistenza medica di base;

nozioni di safety e security;

simulazioni di servizio durante il volo.

Stipendio e benefit

I nuovi assistenti di volo entreranno a far parte di un equipaggio internazionale con colleghi provenienti da oltre 130 Paesi. Emirates offre un pacchetto di benefit che comprende:

alloggio gratuito in appartamenti condivisi a Dubai;

copertura assicurativa completa;

trasferimenti casa–aeroporto;

biglietti aerei annuali per il rientro nel Paese d’origine.