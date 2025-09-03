Settembre 2025 segnerà l’avvio di un pacchetto di misure che punta a rafforzare il sostegno alle famiglie italiane, incentivare la mobilità sostenibile e favorire una migliore qualità della vita. Il governo introduce infatti una serie di bonus e agevolazioni che combinano benessere sociale e attenzione all’ambiente, con l’obiettivo di stimolare i consumi e ridurre le disuguaglianze.

Bonus auto elettriche 2025

Tra le novità più attese c’è il bonus auto elettriche, destinato a chi sceglie veicoli a zero emissioni. L’importo del contributo varia in base all’ISEE, con cifre più elevate per le famiglie a reddito basso. Previsti anche incentivi specifici per le microimprese che acquistano mezzi commerciali elettrici.

L’obiettivo è favorire una mobilità più green su tutto il territorio nazionale, sostenendo in particolare chi incontra maggiori difficoltà economiche.

Bonus elettrodomestici e risparmio energetico

Accanto al settore auto, il governo rilancia il bonus elettrodomestici, con sconti fino al 30% sull’acquisto di apparecchi a basso consumo energetico. Il contributo può arrivare fino a 100 euro, raddoppiando per le famiglie con redditi più bassi.

Una misura che incentiva scelte sostenibili e aiuta a ridurre le spese in bolletta, limitando al tempo stesso l’impatto ambientale.

Bonus psicologo 2025

Confermato e potenziato anche il bonus psicologo, che mette a disposizione fino a 1.500 euro per percorsi di psicoterapia. L’intento è diffondere una cultura del benessere psicologico e garantire l’accesso a chi necessita di supporto emotivo e mentale.

Bonus per famiglie con figli

Previsti strumenti specifici per i nuclei familiari:

Bonus asilo nido: procedura semplificata, con una sola domanda per coprire le spese fino ai tre anni di età.

Bonus sport: destinato ai ragazzi tra 6 e 14 anni, per favorire l’attività fisica e la crescita attiva.

Carta dedicata a te: contributo automatico da 500 euro per famiglie con figli minorenni e reddito entro determinati parametri.

Le domande e i rimborsi saranno gestiti tramite canali digitali, riducendo tempi e burocrazia.

Bonus Giorgetti: incentivi per chi resta al lavoro

Novità anche per i lavoratori che scelgono di posticipare la pensione. Con il cosiddetto bonus Giorgetti, i contributi previdenziali vengono riconosciuti direttamente in busta paga, generando un aumento netto dello stipendio senza penalizzazioni fiscali.

Un’Italia più verde e inclusiva

Il pacchetto di incentivi 2025 si muove lungo due direttrici: equità sociale e sostenibilità ambientale. Le misure, calibrate su reddito e bisogni concreti, puntano a costruire un Paese più inclusivo, attento al benessere collettivo e proiettato verso una crescita equilibrata.