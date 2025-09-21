Un travestimento singolare per tentare di ingannare le telecamere: maschere con il volto di Gigi D’Alessio. È questo lo stratagemma utilizzato da Andrea Izzo, 26 anni, pugile stabiese, arrestato dai Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia.

L’arresto è avvenuto nel cuore della notte, quando la pattuglia ha incrociato l’auto rubata guidata dal giovane in via Motta Casa dei Viri. Il veicolo, con targa alterata, ha tentato di sfuggire al controllo. Dopo un inseguimento terminato in via Cupa Varano, Izzo ha tentato la fuga a piedi e, sfruttando le sue abilità da pugile, ha colpito i militari. Nonostante i violenti colpi, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo.

All’interno della Jeep rubata sono stati trovati arnesi da scasso e tre maschere del cantante napoletano, complete di dedica, probabilmente utilizzate per travisarsi durante i furti e confondere i sistemi di videosorveglianza.

Izzo è accusato di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’auto è stata restituita al proprietario.