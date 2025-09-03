Un dramma familiare si è consumato a Lentiscosa, frazione di Camerota nel Cilento, dove Maria Gabriella Mercaldo, 61 anni, è morta dopo aver ingerito un pezzo di mozzarella.

Il decesso e i soccorsi

Secondo quanto ricostruito, la donna stava pranzando con i familiari quando ha accusato difficoltà respiratorie immediatamente dopo aver ingerito il latticino. I parenti hanno cercato di soccorrerla e hanno allertato subito il 118, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso.

Chi era la vittima

Maria Gabriella Mercaldo, originaria di Benevento, era solita trascorrere qualche giorno di vacanza nel Cilento, dove la sua famiglia possiede un’abitazione. La tragedia si è consumata all’ora di pranzo, mentre era a tavola con i parenti nella località turistica.

Gli inquirenti stanno ricostruendo l’accaduto; data la dinamica, è probabile che nelle prossime ore la magistratura autorizzi i funerali.

Analogie con altri episodi recenti

Si tratta di un episodio simile a quello avvenuto alla fine di agosto a Marcianise, dove una donna di 62 anni, Lucia Valentino, era morta per soffocamento dopo che un boccone le era andato di traverso, impedendole di respirare. Anche in quel caso i soccorsi si erano rivelati inefficaci.