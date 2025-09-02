DR Automobiles ha annunciato un nuovo piano industriale da 70 milioni di euro per lo stabilimento di Macchia d’Isernia. L’investimento, inizialmente fissato a 50 milioni, è stato ampliato per aumentare la capacità produttiva, introdurre nuove tecnologie e rafforzare il ruolo del polo molisano come hub tecnologico e manifatturiero.

L’obiettivo è ambizioso: 300 nuovi posti di lavoro entro il 2026, con una prospettiva di crescita fino a 500 assunzioni negli anni successivi.

Le finalità dell’investimento

Il piano punta a consolidare la presenza del marchio e a sostenere l’espansione in Italia e all’estero attraverso:

sviluppo di nuovi modelli di automobili;

apertura di nuovi concessionari e distributori nei mercati europei;

trasformazione del sito molisano in un centro di riferimento per innovazione e produzione.

Profili professionali richiesti

La campagna di reclutamento prevede l’inserimento di figure qualificate in più aree:

operai e addetti alla produzione;

magazzinieri;

ingegneri meccanici ed elettronici;

informatici e tecnici R&D;

profili commerciali, amministrativi, legali e marketing.

La campagna “In Molise per il Molise”

Per sostenere l’iniziativa, l’azienda ha lanciato il programma “In Molise per il Molise”, destinato a valorizzare le professionalità locali e favorire il rientro in regione di chi lavora da tempo in altre zone d’Italia o all’estero.