Momenti di paura a Eboli, dove una donna è precipitata dal balcone di un motel, riportando diverse ferite. Subito soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’episodio. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: gli investigatori stanno valutando se si sia trattato di un gesto volontario o se vi siano altre circostanze alla base della caduta.

Testimonianze e video

Gli inquirenti hanno già ascoltato alcune persone presenti al momento dell’accaduto e stanno analizzando i filmati della videosorveglianza, che potrebbero fornire elementi utili alla ricostruzione dei fatti.