La scuola pubblica italiana si prepara a una grande ondata di assunzioni. Con una nota ufficiale, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato l’autorizzazione di oltre 58mila nuovi ingressi nel corpo docente per il prossimo triennio. Una misura attesa da anni, che punta a rafforzare l’organico, ridurre le supplenze e garantire una maggiore continuità didattica agli studenti.

53mila nuove assunzioni per l’anno scolastico 2025/2026

Per l’anno appena iniziato, il Governo ha dato il via libera a 53.335 assunzioni di docenti a tempo indeterminato. Il pacchetto si compone di:

48.504 posti già approvati lo scorso mese,

4.831 nuove assunzioni aggiuntive, firmate dal ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo.

L’obiettivo immediato è sostenere il corretto avvio dell’anno scolastico 2025/2026, garantendo cattedre stabili e riducendo la dipendenza dai supplenti, che negli ultimi anni hanno rappresentato una criticità diffusa in tutte le Regioni.

Il piano triennale: più di 58mila nuovi docenti entro il 2028

La vera novità riguarda però la programmazione strategica. Il decreto ministeriale stabilisce un piano triennale di assunzioni che si articola così:

a.s. 2025/2026 → 53.335 assunzioni, a.s. 2026/2027 → 25.314 nuovi ingressi, a.s. 2027/2028 → 28.440 nuove immissioni in ruolo.

In totale, 58.000 docenti entreranno a far parte stabilmente del sistema scolastico, con un impatto significativo sull’offerta formativa.

Zangrillo: “Un intervento storico per la scuola pubblica”

Il ministro Zangrillo ha definito l’operazione un passo fondamentale:

“Si tratta di un passaggio storico per sostenere un comparto essenziale del Paese. Questa firma è la conferma dell’impegno del Governo verso il settore pubblico come mai accaduto prima nella storia repubblicana.”

Il ministro ha inoltre ricordato che le ultime leggi di bilancio hanno destinato oltre 20 miliardi di euro al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, assicurando una stabilità finanziaria senza precedenti per la scuola e l’intera pubblica amministrazione.

FAQ – Domande frequenti

Quanti docenti saranno assunti subito?

Per l’anno scolastico 2025/2026 sono previste 53.335 assunzioni.

Quanti ingressi ci saranno nel triennio 2026-2028?

Il piano autorizza oltre 58mila nuovi docenti: 25.314 nel 2026/2027 e 28.440 nel 2027/2028.

Qual è l’obiettivo principale del piano assunzioni?

Garantire continuità didattica, ridurre le supplenze e rafforzare la qualità della scuola pubblica.