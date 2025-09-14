Un grave episodio di violenza si è verificato a Eboli, in provincia di Salerno. Nella notte, un uomo disabile è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di bulli mentre percorreva via Scocozza a bordo della sua carrozzina elettrica.

L’aggressione in pieno centro

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava attraversando la strada quando è stata insultata e provocata da alcuni giovani. Dopo una sua reazione verbale, il branco si sarebbe scagliato contro di lui colpendolo più volte. Uno degli aggressori lo ha ferito con un’arma da taglio al volto, nei pressi dell’orecchio.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili attraverso le testimonianze e le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Gli aggressori, una volta individuati, rischiano una denuncia per lesioni personali aggravate e violenza di gruppo.

Comunità sotto shock

L’episodio ha destato sconcerto e indignazione tra i cittadini di Eboli, che chiedono maggiore sicurezza e giustizia per la vittima.