«Oggi ho provato una grande emozione nel vedere finalmente realizzato un risultato al quale ho lavorato a lungo. A 25 anni dalla legge 251 che ha sancito la piena dignità e autonomia delle professioni sanitarie, dopo anni di impegno che ho portato avanti in Consiglio regionale insieme ai rispettivi ordini professionali, finalmente l’ingresso dei dirigenti delle professioni infermieristiche e sanitarie in tutte le Asl e ospedali della Campania è realtà. Sono davvero felice di aver incontrato i dirigenti neoassunti, cui ne seguiranno altri grazie allo scorrimento coordinato di tutte le graduatorie esistenti, fino a dotare tutte le strutture sanitarie di queste preziose figure. Una conquista che sancisce la valorizzazione delle professionalità infermieristiche, ostetriche e sanitarie, che da troppo tempo aspettavano un ruolo dirigenziale autonomo – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto.

Un risultato per me di grande valore politico ed emotivo, segno di una Campania che vuole investire nella sanità pubblica, mettendo al centro il valore delle persone e la qualità del servizio. Una vera rivoluzione culturale per il sistema sanitario campano, che ci aiuterà a migliorare la qualità dell’assistenza e l’organizzazione delle cure. Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari che quotidianamente lavorano con dedizione e professionalità. Il risultato di oggi mi riempie di orgoglio e dimostra che l’impegno politico fatto di lavoro serio e poche chiacchiere, alla fine premia e porta risultati concreti. Continuerò a vigilare e non mi fermerò finché tutte le restanti Asl e ospedali non avranno assunto nel loro organico queste preziose figure professionali» conclude Ciarambino.