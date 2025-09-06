Violenta aggressione la scorsa notte a Napoli, in via Caracciolo. Un ragazzo minorenne e suo padre sono picchiati da un gruppo numeroso di giovani mentre tentavano di difendere un’amica del ragazzo, coinvolta in un diverbio per motivi di viabilità. Entrambi hanno riportato lesioni.

Le misure del prefetto

A seguito dell’episodio, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’intensificazione dei controlli e della vigilanza lungo l’area del lungomare da parte delle forze di polizia.

L’aggressione sarà inoltre tra i temi principali del prossimo Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato per affrontare le criticità legate alla sicurezza urbana.

Emergenza sicurezza sul lungomare

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza in una delle zone più frequentate di Napoli, soprattutto nelle ore serali e notturne, richiedendo un monitoraggio costante per garantire maggiore tutela a cittadini e turisti.