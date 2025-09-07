La Polizia di Stato ha arrestato a Napoli un cittadino gambiano di 29 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di danneggiamento aggravato di beni pubblici, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra erano intervenuti presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli per eseguire un provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto. Il giovane sarebbe dovuto essere accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Potenza, ma durante il trasferimento ha dato in escandescenze.

Nel corso del tragitto il 29enne ha colpito con calci il plexiglass divisorio dell’auto di servizio e ha mandato in frantumi il finestrino posteriore, danneggiando gravemente il veicolo della Polizia. Nonostante i tentativi degli agenti di riportarlo alla calma, l’uomo ha continuato con atteggiamenti violenti fino a provocare una colluttazione.

Alla fine è immobilizzato e tratto in arresto. L’episodio si aggiunge ad altri precedenti che vedevano già il 29enne coinvolto in vicende di cronaca.