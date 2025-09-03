Corrieri e autisti di auto a noleggio con conducente sono finiti nel mirino di un ladro seriale. Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le denunce per furti commessi nel centro cittadino, soprattutto su veicoli lasciati momentaneamente incustoditi.

Secondo i dati raccolti dai carabinieri della Compagnia di Sorrento e della locale stazione, solo nel mese di agosto sono stati segnalati otto episodi. Smartphone, portafogli, borse e marsupi scomparivano in pochi minuti, sottratti mentre i corrieri erano impegnati nelle consegne o gli autisti Ncc attendevano i clienti.

Il modus operandi del ladro

Le indagini hanno permesso di individuare diversi elementi comuni nei vari episodi. L’autore dei colpi, secondo quanto accertato, raggiungeva Sorrento con i mezzi pubblici – treno o autobus Eav – per poi allontanarsi nello stesso modo una volta terminata l’attività criminosa.

La svolta è arrivata dopo due furti consecutivi, commessi il 22 e 23 agosto, che hanno permesso ai militari di ricostruire con precisione i movimenti del sospettato.

L’arresto in flagranza

All’alba del 23 agosto, un autista Ncc si è presentato in caserma denunciando il furto del proprio borsello, contenente carte di credito. Poco dopo, dalle stesse carte venivano effettuati prelievi presso un bancomat di corso Italia.

Una pattuglia è intervenuta immediatamente, bloccando nelle vicinanze Salvatore Napoli, 42 anni, originario di Torre Annunziata e già noto alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato:

cinque carte di credito appena rubate,

900 euro in contanti, somma che l’uomo ha ammesso di aver prelevato,

un coltello,

una chiavetta per estrarre sim card dagli smartphone.

Le accuse e le indagini in corso

Napoli è stato arrestato in flagranza per furto e utilizzo fraudolento di carte di credito. La somma recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

Per gli altri episodi denunciati a Sorrento le indagini restano aperte: gli investigatori ritengono che il 42enne possa essere responsabile della serie di colpi messi a segno nelle ultime settimane.