Tentato furto nella notte a Piano di Sorrento, in via Santa Margherita. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento hanno sorpreso due persone mentre stavano manomettendo il blocco di accensione di uno scooter parcheggiato in strada.

Alla vista dei militari i due non hanno avuto alcuna possibilità di fuga: sono stati bloccati immediatamente.

L’arresto e la denuncia

Dopo le formalità di rito, Vincenzo Vitiello, 33 anni, è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato e sarà chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria.

Il complice, un 17enne già denunciato un mese fa per lo stesso reato, è stato nuovamente segnalato e denunciato. Nelle sue tasche i carabinieri hanno trovato anche un grosso coltello da sub, subito sequestrato.

L’intervento dei carabinieri

L’operazione rientra nei controlli notturni di prevenzione sul territorio. La pattuglia, impegnata in un giro di perlustrazione, ha notato i movimenti sospetti e ha agito tempestivamente, evitando che il furto andasse a segno.