Serata di paura ieri nei comuni vesuviani di Torre del Greco, Torre Annunziata e Trecase dove nel giro di pochi minuti sono state messe a segno ben cinque rapine ai danni di altrettanti esercizi commerciali.

La dinamica delle rapine

Le segnalazioni delle vittime hanno subito orientato le indagini verso un unico responsabile. In tutte le rapine, infatti, l’autore avrebbe agito con le stesse modalità: a bordo di un motociclo con targa rubata, indossando casco e abbigliamento facilmente riconoscibili.

Grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza e a una serie di incroci investigativi, gli inquirenti hanno circoscritto rapidamente il campo delle ricerche.

L’individuazione e l’arresto

Il mezzo utilizzato per i colpi è stato rintracciato nel centro di Torre Annunziata. Dopo un appostamento, le forze dell’ordine hanno localizzato anche il sospettato, un 49enne oplontino con numerosi precedenti di polizia.

Durante i controlli sono stati sequestrati il casco, i vestiti indossati durante le rapine e parte della refurtiva. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di essere il presunto autore di almeno due dei cinque colpi messi a segno nella stessa mattina.

Indagini in corso

Le autorità continuano gli accertamenti per ricostruire l’intera sequenza degli episodi e verificare la responsabilità del 49enne in tutte e cinque le rapine denunciate.