Il 7 settembre nell’area mercato di via Risorgimento a Striano, una lite tra giovanissimi è degenerata in una violenta aggressione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, tutto sarebbe iniziato per dei banali scherzi con l’acqua di una fontanina. Dalle parole si è presto passati ai fatti: un gruppo di ragazzi di Poggiomarino ha chiamato rinforzi e, arrivato sul posto con un’auto 50, uno di loro ha impugnato una mazza da baseball colpendo un giovane di Striano. Il ragazzo ferito, 18 anni, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici gli hanno applicato 13 punti di sutura alla testa.

Le indagini dei carabinieri di Striano

La vittima ha sporto denuncia e i militari hanno acquisito alcuni video che documentano l’aggressione, consentendo di identificare i partecipanti: tutti minorenni, uno addirittura di 15 anni. Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono sequestrate due mazze da baseball e due pistole a salve, tra cui la replica di una Magnum 357 priva del tappo rosso obbligatorio. Le armi sono rintracciate in casa del minore che avrebbe colpito il 18enne.

Le accuse

Gli indagati devono rispondere di lesioni personali aggravate in concorso e di porto abusivo di armi improprie. Le indagini dei carabinieri di Striano proseguono per chiarire ulteriormente le responsabilità individuali.