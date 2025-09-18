Il locale di Palma Campania continua a crescere e ad evolversi. Dopo anni di attività come Barromolo, i titolari del noto bar hanno scelto di rinnovarsi anche nel nome, diventando ufficialmente Luima. Nonostante il cambio di identità, lo spirito rimane lo stesso: cocktail, caffè e sorrisi continuano a essere i protagonisti di questo punto di ritrovo amato dai clienti. La proposta resta ampia e variegata, con colazioni, pasticceria, dolci, eventi e naturalmente l’inconfondibile atmosfera che ha sempre caratterizzato il locale.

Per celebrare questa piccola ma significativa novità, i titolari invitano tutti a passare in sede per brindare insieme al nuovo capitolo della loro storia.

Via Circumvallazione, 161 – Palma Campania

081 510 1946