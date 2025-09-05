Torna a Palma Campania uno degli eventi più attesi dell’anno: la Corrida – terza edizione, un mix di divertimento, musica e tradizione gastronomica. L’appuntamento è fissato per lunedì 8 settembre alle 20 in via San Nicola a Pozzoromolo.

Una serata all’insegna dello spettacolo

La manifestazione, organizzata con il patrocinio del Comune di Palma Campania e della Quadriglia Gli Amici di Pozzoromolo, vedrà salire sul palco dilettanti allo sbaraglio pronti a intrattenere il pubblico. A condurre l’evento sarà l’eclettico Antonio Manganiello, che con la sua simpatia renderà ogni momento unico e coinvolgente.

Ospiti e novità dell’edizione 2025

Ad aprire la serata ci sarà il cantante J-Effe, ospite speciale che porterà energia e musica live sul palco. Non mancherà un’importante area food curata dall’Avvocato Gourmet Sergio Sbarra, che guiderà una degustazione gastronomica gratuita con top chef del territorio, trasformando l’evento in un vero viaggio tra i sapori locali.

In primo piano anche Mvp Evanti di Marco Settembre e Paolo Carrella, fondamentalmente per la realizzazione della manifestazione.

La Corrida 2025 a Palma Campania è un appuntamento imperdibile per chi ama il divertimento, la buona musica e i sapori autentici della tradizione locale. Una serata pensata per tutta la comunità, tra risate, applausi e piatti gourmet.