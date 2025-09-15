Un uomo di età stimata tra i 40 e i 50 anni è stato trovato senza vita in mare a Meta di Sorrento. Il cadavere è stato scoperto da un carabiniere presente in zona con la propria imbarcazione: l’uomo era incastrato tra gli scogli, e i soccorritori hanno dovuto intervenire utilizzando una canoa per recuperarlo.

Il corpo è stato trasportato al porticciolo di Piano di Sorrento, dove sono intervenuti la Capitaneria di Porto, i carabinieri e i vigili urbani per gli accertamenti del caso.

Indagini per risalire all’identità

Gli uomini della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia stanno contattando i lidi della zona Alimuri per verificare se l’uomo fosse un bagnante abituale. Come confermato da Antonio Cafiero de La Conca, titolare di uno stabilimento della zona, nessuno dei clienti presenti corrisponde all’identità della vittima.

L’uomo indossava solo un costume da bagno, e al momento resta non identificato. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per determinare chi fosse e le cause del decesso.