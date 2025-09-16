Operazione straordinaria della Polizia Locale contro l’uso irregolare dei veicoli elettrici. Gli agenti del Gruppo di Intervento Territoriale, con il supporto della Direzione Generale Territoriale del Sud del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno svolto un servizio mirato in tre aree nevralgiche della città: piazza Leone, via Casanova e corso Garibaldi.

Durante i controlli, dieci biciclette elettriche sono state sottoposte a verifiche tecniche con banco prova velocità: nove sono risultate non conformi alle norme e sono quindi state sequestrate.

Violazioni riscontrate

Complessivamente, le verifiche hanno portato a 31 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, tra cui:

mancanza di copertura assicurativa,

circolazione con ciclomotore non immatricolato,

circolazione con ciclomotore privo di targa.

A queste si aggiungono altri verbali per:

due casi di guida senza casco,

un caso di guida senza patente,

un conducente sorpreso alla guida con il cellulare: per lui è scattato anche il ritiro della patente.

Obiettivo dei controlli

L’attività della Polizia Locale punta a contrastare fenomeni di illegalità diffusa nell’utilizzo dei mezzi elettrici, spesso modificati o privi dei requisiti minimi di sicurezza, e a garantire maggiore tutela per pedoni, ciclisti e automobilisti.