Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato per la prevenzione e la repressione di attività illegali. Nelle ultime ore gli agenti dei Commissariati di Torre Annunziata e Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato una vasta operazione di monitoraggio nei due comuni del Napoletano.

I numeri dell’operazione

Durante i controlli sono state:

identificate 268 persone, di cui 49 con precedenti di polizia;

verificate 134 autovetture;

contestata una violazione al Codice della Strada.

L’attività ha riguardato anche alcuni esercizi commerciali: in uno di questi il titolare è sanzionato amministrativamente perché non era presente all’interno del locale durante la raccolta delle scommesse.

Obiettivo: sicurezza e legalità

Le operazioni di controllo straordinario rientrano in un piano più ampio della Polizia di Stato volto a garantire maggiore sicurezza nei territori a più alta densità criminale della provincia di Napoli.