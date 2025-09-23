L’Unione Europea ha pubblicato un nuovo bando di concorso EPSO per l’assunzione di 411 funzionari AD7 nelle aree dell’edilizia, architettura, ingegneria elettrica e sistemi HVAC. La domanda va inviata entro il 17 ottobre 2025 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles).

Posti disponibili e settori

Il concorso prevede 411 posti, suddivisi in quattro settori:

Gestione di progetti nel settore edilizio – 153 posti

Architettura e gestione di progetti – 75 posti

Ingegneria elettrica e gestione di progetti – 93 posti

Ingegneria HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria) – 90 posti

Le sedi di lavoro saranno Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, con attività legate a progettazione, ristrutturazione, sostenibilità, accessibilità, sicurezza e gestione tecnica degli edifici UE.

Requisiti di accesso

Titolo di studio ed esperienza

Sono ammessi candidati con laurea in architettura o ingegneria e un’esperienza professionale minima, variabile a seconda della durata del percorso universitario:

Laurea triennale → 7 anni di esperienza, Laurea quadriennale → 6 anniLaurea magistrale (5 anni) → 5 anni, Laurea magistrale (6 anni) → 4 anni

Per i settori di ingegneria elettrica e HVAC sono accettate lauree in: ingegneria civile, edile, elettrica, meccanica, energetica, ambientale, industriale, telecomunicazioni e discipline affini.

Requisiti linguistici

I candidati devono dimostrare:

Conoscenza approfondita (C1) di una lingua ufficiale dell’UE

Conoscenza soddisfacente (B2) di una seconda lingua ufficiale

Prove del concorso EPSO

Il percorso selettivo è articolato in più fasi:

Test di ragionamento (Lingua 1)

Verbale: 20 domande – 35 min – minimo 10/20

Numerico: 10 domande – 20 min

Astratto: 10 domande – 10 min

È richiesto un punteggio minimo combinato di 10/20 tra numerico e astratto

Test a scelta multipla sul settore specifico (Lingua 2)

30 domande – 40 min

Punteggio minimo: 15/30

Prova scritta (Lingua 2)

Durata: 40 min

Valutazione da 0 a 10 (minimo 5/10)

Basata su documenti tecnici forniti dall’EPSO

Graduatorie e selezione finale

Solo chi supera i test di ragionamento accede al test settoriale.

I migliori candidati al test settoriale accedono alla prova scritta.

Le graduatorie verranno stilate per ciascun settore, in ordine decrescente di punteggio.

Gli idonei entreranno negli elenchi di riserva da cui le istituzioni UE attingeranno per le assunzioni.

Scadenza e modalità di candidatura

Il termine ultimo per presentare la domanda è il 17 ottobre 2025, ore 12:00 (Bruxelles). La candidatura va inviata online tramite il portale EPSO, seguendo le istruzioni indicate nel bando ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C del 16 settembre 2025.