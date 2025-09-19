Diventa un caso il concorso unico regionale per Operatori Socio-Sanitari (Oss) in Campania. Dopo il rinvio annunciato dall’Asl di Salerno, anche l’Asl Napoli 1 Centro ha sospeso le prove scritte che si sarebbero dovute svolgere a partire da lunedì 22 settembre 2025.

Le motivazioni ufficiali

Secondo quanto comunicato dalle aziende sanitarie, la decisione è stata presa “in considerazione di sopraggiunte criticità tecniche e organizzative”. Le sessioni previste per il 22, 24, 25 e 26 settembre sono quindi rinviate a data da destinarsi.

Il concorso mette in palio circa 1.200 posti a tempo indeterminato e ha registrato oltre 25mila candidature.

Le reazioni dei sindacati

Durissimo il commento della Fp Cgil Campania, che attraverso il segretario regionale Sanità Privata Marco D’Acunto ha parlato di decisione “inaccettabile”:

“La partecipazione a un concorso pubblico rappresenta un investimento significativo di tempo, energie e risorse economiche, oltre che legittime speranze di stabilità lavorativa. È inaccettabile che le inefficienze amministrative ricadano ancora una volta sulle spalle dei lavoratori, già provati da anni di precarietà”.

Il sindacato ha espresso solidarietà ai candidati e chiesto massima trasparenza sulle procedure.

L’intervento della politica

Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Gennaro Saiello, che ha presentato un’interrogazione urgente:

“La Regione deve fornire risposte chiare e tempestive. I candidati hanno diritto a sapere le reali motivazioni del rinvio e ad avere accesso ad eventuali aggiornamenti sulla banca dati dei quesiti”.

Duro anche il commento di Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale:

“Siamo di fronte all’ennesima mancanza di rispetto verso lavoratori e pazienti campani. È impensabile che a pochi giorni dalle prove si parli genericamente di criticità tecniche. Presenterò un’interrogazione consiliare per fare piena chiarezza”.

Le prossime mosse

Il rinvio è stato deciso dopo una riunione presso la sede del Servizio Sanitario Regionale Campania, dove sarebbero emersi dubbi e verifiche sulla regolarità della selezione. Al momento, non è stata comunicata alcuna nuova data per le prove scritte.