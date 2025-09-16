Pubblicato il bando di concorso Asmel 2025, che mette a disposizione 1.000 posti di lavoro a tempo determinato e indeterminato negli enti locali aderenti. La selezione è organizzata dalla Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele (Salerno) e coinvolge anche i Comuni di Carignano (Torino), Irsina (Matera), Lucca Sicula (Agrigento), Pianezze (Vicenza) e Sepino (Campobasso).

Gli interessati hanno tempo dal 15 al 30 settembre 2025 (ore 12:00) per presentare la candidatura online.

I profili richiesti

Il concorso Asmel 2025 prevede la formazione e l’aggiornamento di 37 elenchi di idonei nelle seguenti aree:

Operatori esperti: collaboratori amministrativi contabili, idraulici, muratori, elettricisti, giardinieri.

Istruttori: contabili, istruttori di vigilanza, geometri, istruttori informatici.

Funzionari ed elevata qualificazione: funzionari amministrativi, funzionari contabili, ingegneri ambientali, avvocati, farmacisti.

Da questi elenchi verranno attinti i candidati per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato.

Requisiti di accesso

Per partecipare alla selezione è necessario:

avere la cittadinanza italiana;

avere un’età minima di 18 anni e non superiore al limite previsto dalle norme sul pensionamento d’ufficio;

possedere l’idoneità fisica alle mansioni del profilo scelto;

essere in regola con gli obblighi di leva (per chi vi è soggetto);

non avere condanne o procedimenti penali ostativi all’assunzione nella PA;

possedere i titoli di studio richiesti per il profilo selezionato.

Come fare domanda

La candidatura va presentata esclusivamente online, tramite il portale Asmelab, entro le ore 12 del 30 settembre 2025.

I passaggi sono i seguenti:

Accedere al sito con SPID, CIE o CNS.

Selezionare il profilo professionale tra i 37 disponibili.

Verificare e confermare i dati personali.

Effettuare il pagamento della quota di partecipazione (10,33 euro) tramite PagoPA (online o presso sportelli autorizzati).

Caricare la ricevuta sul portale e inviare la candidatura.

Ricevere conferma via PEC con il messaggio “Avvenuto invio domanda”.

La prova d’esame

I candidati ammessi dovranno affrontare una prova scritta a distanza, che consiste in un quiz multidisciplinare con 60 domande a risposta multipla:

30 sulle materie specifiche del profilo scelto;

25 su materie comuni;

5 su inglese e informatica.

La prova si supera con un punteggio minimo di 42/60. Data e modalità verranno comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima, tramite PEC.

Scadenze da ricordare

Apertura candidature: 15 settembre 2025

Chiusura candidature: 30 settembre 2025 (ore 12)

Posti disponibili: 1.000 in tutta Italia