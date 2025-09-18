Caos attorno al concorso unico regionale della Campania per OSS (Operatori Socio-Sanitari), che mette a bando 1.274 posti a tempo indeterminato.
Le prove scritte, previste per lunedì 22 settembre, sono state ufficialmente rinviate per l’Area 2 (Asl di Salerno). Resta invece, almeno per ora, confermato il calendario dell’Area 1 (Asl Napoli 1), anche se in Regione si susseguono riunioni e non si escludono nuovi rinvii.
Quanti posti e quanti candidati
Il concorso OSS in Campania prevede:
Area 1 – Asl Napoli 1 Centro: 737 posti a bando, 12.893 candidati ammessi (1 vincitore ogni 17 concorrenti circa).
Area 2 – Asl Salerno: 537 posti a bando, 12.839 candidati ammessi (1 vincitore ogni 23 concorrenti circa).
In totale, 25.732 candidati sono stati ammessi alle prove scritte.
Dove si svolgono le prove
Le sedi individuate per lo svolgimento dei test sono:
Palapartenope di Fuorigrotta (Napoli) → candidati Area 1 (Napoli e zone limitrofe).
Palavesuvio di Ponticelli (Napoli) → candidati Area 2 (Salerno e province collegate).
Le prove erano in calendario il 22, 24, 25 e 26 settembre, con convocazione alle ore 8:00.
Perché è stato rinviato il concorso OSS a Salerno
Con una nota ufficiale, l’Asl di Salerno ha annunciato il rinvio a data da destinarsi a causa di criticità tecniche e organizzative. Si attendono ora comunicazioni dalla Regione per capire se il rinvio coinvolgerà anche l’Asl Napoli 1.
Tra i motivi non si escludono verifiche e accertamenti sul corretto svolgimento delle prove concorsuali.
Come funziona il concorso
Il concorso prevede:
Selezione per titoli ed esami.
Prova scritta: quiz a risposta multipla, fino a 30 punti (superata con almeno 21).
Prova orale: per chi passa lo scritto.
Le materie della prova scritta includono:
legislazione sociale e sanitaria,
organizzazione del lavoro socio-sanitario,
assistenza alla persona,
anatomia e fisiologia umana.
La banca dati ufficiale con 5.000 quiz è già disponibile sui siti istituzionali delle Asl capofila.
FAQ – Domande frequenti
Quanti posti sono disponibili nel concorso OSS Campania 2025?
In totale 1.274 posti a tempo indeterminato (737 a Napoli e 537 a Salerno).
Quanti candidati partecipano al concorso?
Sono stati ammessi 25.732 candidati.
Le prove del concorso OSS Salerno sono rinviate?
Sì, le prove dell’Area 2 (Asl Salerno) sono rinviate a data da destinarsi.
E le prove dell’Area 1 a Napoli?
Per ora restano confermate, ma la Regione Campania potrebbe decidere diversamente nei prossimi giorni.