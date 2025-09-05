Un giovane a bordo di un monopattino elettrico è stato ripreso mentre percorreva la Tangenziale di Napoli, in totale spregio delle regole del Codice della strada. Le immagini, diffuse attraverso la pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, hanno rapidamente fatto il giro dei social, sollevando indignazione e preoccupazione per la gravità del gesto.

Il video e la denuncia

Secondo quanto riportato da un automobilista che ha assistito alla scena, l’episodio si è verificato intorno alle 7:30 del mattino:

«Napoli, ore 7:30, stranamente con poco traffico: un ragazzo con il monopattino a un certo punto si è spostato anche nella corsia centrale», ha scritto l’utente.

Il filmato mostra infatti il giovane avanzare come se si trovasse su una normale via cittadina, ignorando i rischi legati alla velocità sostenuta dei veicoli in transito su una strada a scorrimento veloce.

Sicurezza stradale sotto accusa

La bravata ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’uso dei monopattini elettrici. Si tratta di mezzi sempre più diffusi nei centri urbani, ma che spesso sono utilizzati senza rispettare le regole, con comportamenti pericolosi sia per chi li guida sia per gli altri utenti della strada.

Possibili conseguenze

L’accesso ai monopattini elettrici sulle tangenziali e sulle autostrade è vietato dal Codice della strada. L’episodio, se identificato dalle autorità, potrebbe comportare sanzioni amministrative e persino il sequestro del mezzo.