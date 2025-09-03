Con i prezzi dei carburanti sempre più alti, risparmiare su benzina e diesel è diventata una priorità per milioni di automobilisti italiani. Non servono magie, ma piccole abitudini quotidiane che possono ridurre i consumi anche del 20%.
1. Guida fluida, non aggressiva
Accelerate dolci, frenate graduali e una velocità costante aiutano a consumare molto meno. Ogni “sgasata” inutile brucia carburante e soldi.
2. Mantieni la giusta pressione delle gomme
Pneumatici sgonfi aumentano la resistenza al rotolamento e possono incidere fino al 10% in più nei consumi. Controlla la pressione almeno una volta al mese.
3. Non appesantire l’auto
Bagagli inutili, portapacchi e accessori esterni peggiorano l’aerodinamica. Liberare l’auto da pesi superflui significa consumare meno.
4. Usa il climatizzatore con criterio
L’aria condizionata accesa sempre al massimo può aumentare i consumi di 1 litro ogni 100 km. Meglio usarla a regime moderato e, quando possibile, arieggiare l’auto prima di partire.
5. Spegni il motore quando sei fermo
Molti lo dimenticano, ma anche pochi minuti di motore acceso a vuoto fanno sprecare carburante. In coda o al passaggio a livello, meglio spegnerlo.
6. Pianifica i percorsi
Usa le app di navigazione per evitare traffico e strade congestionate: meno tempo fermi = meno benzina sprecata.
7. Scegli bene dove fare rifornimento
Le differenze tra un distributore e l’altro possono arrivare anche a 10-15 centesimi al litro. Le app dedicate segnalano i prezzi aggiornati in zona.
8. Mantieni l’auto in buono stato
Un motore ben tagliandato, filtri puliti e olio sostituito regolarmente garantiscono consumi più bassi e migliori prestazioni.