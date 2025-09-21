Un uomo di 39 anni di Vico Equense (Napoli) è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con ferite al volto causate da colpi di fucile da caccia.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il 39enne si trovava a caccia in località Monte Comune, nel territorio di Vico Equense, quando è improvvisamente rimasto colpito da pallini da caccia. Le ferite riportate sono giudicate guaribili in 10 giorni.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Vico Equense, che hanno avviato accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.