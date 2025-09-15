A un anno dalla scomparsa di Chiara Jaconis, la città di Napoli le ha reso omaggio con un evento carico di emozione e memoria. Ieri sera, nella suggestiva cornice della Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, si è tenuto il concerto “Omaggio a Chiara”, organizzato dall’Associazione Culturale Suaviter Nova con il sostegno dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Il coro polifonico diretto dal maestro Pietro Biancardi ha infatti eseguito brani della tradizione classica napoletana, trasformando la serata in un momento di raccoglimento, bellezza e condivisione.

Le parole dell’assessora Armato

«Abbiamo mantenuto un legame profondo e sincero con la famiglia di Chiara – ha dichiarato l’assessora al Turismo Teresa Armato – e sentiamo il desiderio di tenere vivo il suo ricordo. Questo concerto celebra la sua passione per la musica, che per lei era un vero linguaggio dell’anima. A un anno dalla sua scomparsa vogliamo stringerci attorno ai suoi genitori e alla sorella, presenti questa sera, per offrire loro l’abbraccio della città. Napoli è una comunità che accoglie e custodisce i legami più veri: iniziative come questa ci aiutano a costruire memoria e bellezza».

Il legame tra Chiara e la città

Alla commemorazione erano presenti i familiari di Chiara, che hanno fatto visita anche ai Quartieri Spagnoli, dove un murale è infatti realizzato in suo onore. L’iniziativa si inserisce in un percorso di memoria che lega la famiglia alla città.

Già lo scorso anno, al Parco Viviani, era inoltre piantata una bouganville in ricordo della giovane, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e l’Assessorato alle Pari Opportunità.