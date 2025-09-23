Un 38enne operatore ecologico in servizio a Giugliano è stato arrestato dai Carabinieri a Grumo Nevano dopo una perquisizione che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga e denaro contante.

La perquisizione

I militari della stazione di Grumo Nevano hanno trovato nell’abitazione dell’uomo:

78 grammi di cocaina,

materiale per il confezionamento,

due bilancini di precisione,

38.850 euro in contanti.

Durante i controlli, anche l’auto del 38enne è stata perquisita: all’interno sono state rinvenute altre due dosi di cocaina.

L’arresto

Il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato trasferito in carcere, in attesa delle decisioni del tribunale.