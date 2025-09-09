Nuovi disagi per i pendolari della Circumvesuviana. Nel pomeriggio, un convoglio della linea Napoli–Sarno è rimasto fermo per circa un’ora a un passaggio a livello in via Caramagni, a San Giuseppe Vesuviano.

Passeggeri bloccati nei vagoni

Secondo le prime informazioni, i viaggiatori sarebbero rimasti bloccati all’interno dei vagoni senza possibilità di scendere, mentre all’esterno diverse auto si sono accumulate in coda al passaggio a livello chiuso.

Disagi alla viabilità

L’interruzione ha causato notevoli rallentamenti alla circolazione stradale nella zona, con automobilisti costretti ad attendere fino alla risoluzione del guasto.

Attesa di chiarimenti

Non sono ancora note le cause precise del blocco. Tecnici e personale dell’Eav sono al lavoro per riportare la situazione alla normalità e consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.