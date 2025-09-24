Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a bordo di un treno della linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana, partito dalla Costiera e diretto verso il capoluogo. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo – che sarebbe affetto da problemi cardiaci – ha aperto le porte del vagone mentre il convoglio era ancora in marcia lungo la tratta tra Torre Annunziata e Trecase.

Il rischio per i passeggeri

Il gesto ha provocato attimi di panico tra i tanti viaggiatori presenti su un treno già strapieno. La notizia è stata diffusa dalla pagina Facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, che ha pubblicato anche un video dell’accaduto.

L’episodio viene considerato grave a causa del pericolo corso dagli utenti a bordo: l’apertura delle porte in corsa avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.

Treno soppresso a Trecase

Il convoglio ha proseguito fino alla stazione di Trecase, dove è stato fermato definitivamente e quindi soppresso sulla tratta successiva in direzione Napoli.

Dubbi sui sistemi di sicurezza

Resta da chiarire come mai non siano entrati in funzione i dispositivi automatici di sicurezza, che dovrebbero bloccare immediatamente il treno in caso di apertura delle porte durante la marcia. La vicenda solleva nuovi interrogativi sulle condizioni di sicurezza e sul funzionamento dei sistemi di controllo della Circumvesuviana.