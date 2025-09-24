Un grave episodio di omissione di soccorso si è verificato nel pomeriggio di venerdì 19 settembre a Napoli, durante i festeggiamenti per il santo patrono. Erano circa le 15.30 quando Cristian, 30 anni, giardiniere al Bosco di Capodimonte, stava percorrendo in bicicletta elettrica la Galleria della Vittoria in direzione di via Acton. Improvvisamente, un’auto lo ha tamponato da dietro, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto.

La testimonianza della vittima

«Quando mi sono rialzato – racconta Cristian – ho chiesto chi fosse stato, ma chi mi ha soccorso mi ha detto che l’automobilista era già fuggito. Sono stato portato d’urgenza al Cardarelli, dove sono stato operato per un distacco della retina».

Il giovane, subito dopo l’incidente, ha sporto denuncia ai carabinieri. Le autorità stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all’identità del conducente.

L’appello: “Chi ha visto parli”

Cristian ha lanciato un appello attraverso le pagine de Il Mattino:

«Chiedo a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti. Anche un dettaglio – il colore dell’auto, la marca – potrebbe essere fondamentale per individuare chi ha commesso un reato così grave come l’omissione di soccorso».

Una lunga convalescenza e tanta amarezza

Il trentenne è ancora provato, sia fisicamente che psicologicamente. La convalescenza si preannuncia lunga e difficile. «Sono molto scosso per l’operazione e per quello che mi è accaduto. Ma ciò che più mi fa male – aggiunge – è pensare che qualcuno possa lasciare a terra un ferito senza alcun rimorso. Poteva andarmi molto peggio, ma non riesco a togliermi dalla testa la crudeltà di quel gesto».